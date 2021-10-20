В Воронежской области установлен новый рекорд по смертям от ковида

Жертв коронавируса все больше, поэтому власти уже не просят, а обязывают людей вакцинироваться. Фото: Артем КИЛЬКИН

В областном оперативном штабе снова дали шокирующие цифры по смертям от ковида за сутки. По данным на утро среды, 20 октября, COVID-19 свел в могилу еще 57 человек. Ранее рекорд был зафиксирован 19 октября – 55 умерших. Всего смертей от этой заразы с начала пандемии в Воронежской области стало 6 568.

Напомним, единственной эффективной мерой против разрастания пандемии ковида признана вакцинация. Понемногу от добровольной власти переходят к обязательной. Теперь начальники должны отстранять от работы сотрудников, не сделавших прививки, уже во многих областях деятельности: на 18 крупных предприятиях Воронежской области, а также в сферах здравоохранения, образования, услуг, развлечений и спорта. Кроме того, нельзя уже отвертеться от вакцинации чиновникам, служащим банков, почты и МФЦ.