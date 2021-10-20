В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию на 18 предприятиях

Теперь вакцины от ковида обяжут делать и работников крупных промышленных предприятий Воронежской области. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

Главный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев подписал постановление, согласно которому работников 18 предприятий Воронежской области теперь обяжут сделать прививки. Необходимость таких мер объясняется сохранением темпов роста заболевания коронавирусом от 3 до 10 процентов. Одна часть этих 18 предприятий относятся к непрерывным производствам, другая – к опасным.

К первой категории отнесли: УК «Рудгормаш», «Лискимонтажконструкция», «АВА-Трейд», «Сименс Энергетика Трансформаторы», «Концерн Созвездие», «Электросигнал», ВАСО и «ОФС РУС ВОКК». Ко второй - «АВС Фарбен», «Воронежсинтезкаучук», «Воронежстальмост», Воронежский шинный завод, «Минудобрения», «ЭФКО Косметик», «Воронежпромлит», «ВЗПП-Микрон», КБХА и Борисоглебский авиационный ремонтный завод № 711.

Напомним, обязательную вакцинацию в Воронежской области ввели с 6 октября. До решения Роспотребнадзора о предприятиях под нее подпадали работники сфер здравоохранения, образования, услуг, развлечений и спорта, чиновники, служащие банков, почты и МФЦ. Сделать обе части прививки все эти категории граждан должны до 30 ноября, при этом первую – уже до 30 октября.

По данным на вторник, 19 октября, в Воронежской области первый укол прививки от ковида сделали 817 764 человека, второй - 744 074. За сутки вакцины получили 8275 человек.