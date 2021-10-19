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Происшествия19 октября 2021 16:53

Директор воронежского вуза получила 2,5 года колонии за миллионные взятки от студентов

Дама должна также выплатить штраф в 10 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Экс-директора Воронежского филиала университета Морского и речного флота имени адмирала Макарова (Ленинский проспект, 174л) отправили на 2,5 года в колонию общего режима за взятки. Дама также должна выплатить в доход государства внушительный штраф - 10 млн рублей, кроме того, ее лишили права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях всех уровней и государственных и муниципальных органах в течение четырех лет, сообщила 19 октября пресс-служба Железнодорожного суда Воронежа.

Дело о взятках в институте рассматривали в суде с середины мая 2021 года. Первоначально прокурор просил для Валентины Суховой кроме крупного штрафа срок в 3,5 года.

Напомним, директор вуза и ее заместитель по учебной работе стали фигурантками сразу трех уголовных дел о крупном взяточничестве в учебном заведении. В период с 2011-2020 годы они получили от студентов взятки на общую сумму более трех миллионов рублей. Взамен учащимся гарантировали сдачу зачетов и экзаменов, а также защиту выпускных квалификационных работ.