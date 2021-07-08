Обвинение потребовало 3,5 года лишения свободы по делу о взятках в воронежском вузе

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Железнодорожном суде Воронежа прошли по уголовному делу о мошенничестве экс-ректора филиала Петербургского госуниверситета морского и речного флота Валентины Суховой. Обвинение высказало свою позицию. Прокурор потребовал приговорить женщину к 3,5 годам лишения свободы и крупному штрафу, сообщили в суде.

Приговор по делу судья планирует вынести не ранее сентября.

Напомним, бывшая директор Воронежского филиала университета Морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Ленинский проспект, 174Л) и ее заместитель по учебной работе стали фигурантками сразу трех уголовных дел о крупном взяточничестве в учебном заведении (п. «а» ч. 5 статьи 290 УК РФ). Следствие полагает, что они могли заработать миллион рублей на поборах со студентов вуза. Якобы деньги собирали с учащихся перед сессиями. Затем сумма перечислялась на банковскую карту одной из фигуранток. Взамен им гарантировали сдачу зачетов и экзаменов, а также защиту выпускных квалификационных работ. Инциденты имели место в 2019-м и 2020-м году.