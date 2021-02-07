Директора воронежского вуза и ее заместителя отправили под домашний арест за взятки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Директор Воронежского филиала университета Морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Ленинский проспект, 174Л) и ее заместитель по учебной работе по решению суда отправлены под домашний арест. Информацию подтвердили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте 7 февраля.

Ранее обе женщины 54 и 60 лет стали фигурантками сразу трех уголовных дел о крупном взяточничестве в учебном заведении (п. «а» ч. 5 статьи 290 УК РФ). Следствие полагает, что они могли заработать миллион рублей со студентов вуза. Якобы деньги собирали с учащихся перед сессиями. Затем сумма перечислялась на банковскую карту одной из фигуранток. Взамен им гарантировали сдачу зачетов и экзаменов, а также защиту выпускных квалификационных работ. Инциденты имели место в 2019-м и 2020-м году.

Женщины попали в поле зрения силовиков в ноябре прошлого года. Тогда сотрудники региональных управлений полиции и ФСБ собрали исчерпывающую доказательную базу для возбуждения дела. В результате преступный доход директора и завуча составил более миллиона рублей.

Позже стало известно, что в отношение адвоката, который представлял интересы обеих женщин, возбудили дело. Тот им пообещал «решить вопрос» за 3,2 млн рублей. Деньги мужчина взял, но повлиять на ход дела не смог.