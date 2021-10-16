Воронежский «Буран» проиграл второй домашний матч подряд

Максим Пестушко забрасывает победную шайбу и оформляет дубль. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде матча с казанцами шла упорная равная борьба. На 17 минуте счет открыл игрок гостей Максим Пестушко. Во втором периоде «ураганные», казалось бы, перехватили инициативу. На 28 минуте большинство реализовал Аслан Раисов, но на 33-й Семен Терехов вновь вывел гостей вперед. И снова «Буран» отыгрался. На 38 минуте отличился Даниил Мельников.

Увы, третий период «Буран» провалил. Сначала на 43 минуте Пестушко хорошо сыграл на добивании и оформил дубль – 2:3. На 48-й Денис Комков упрочил преимущество гостей – 2:4. И, наконец, на 54 минуте Максим Быков сделал счет крупным – 2:5.

Напомним, это уже второй подряд разгром. 13 октября в день рождения главного тренера «Бурана» Михаила Бирюкова «ураганные» потерпели разгром от тольяттинской «Лады» - 2:9. После этой игры Бирюкова еще и дисквалифицировали на три матча. За конфликт с главным тренером «Лады».

- Сегодня нам хорошая команда противостояла. Мы совершили просто очень много ошибок, за которые нас наказали – сказал после матча и.о. главного тренера «Бурана» Алексей Пепеляев. - Будем работать. Из плюсов – спасибо ребятам, что не бросили играть и до конца пытались что-то как-то исправить. У нас были хорошие моменты, но не получилось их реализовать.

- Ожидали, что будет непростой матч, и, в принципе, так и получилось, - подвел итог встречи Сергей Душкин, главный тренер «Барса». - Здорово вошли в игру, доминировали, повели в счете, очень много бросков сделали. На второй период вышли какие-то несобранные, соперник перехватил инициативу, и нам было уже сложно. Здорово, что в нужный момент забили, ребята нашли в себе силы. Хочу отметить соперника, достаточно боевитая команда, неуступчивая, поэтому нам эта победа далась непросто.

«Буран» после второго домашнего поражения подряд опустился на 17 место. В активе «ураганных» по-прежнему 15 очков после 16 игр. Впереди у «Бурана» еще один матч в Воронеже – 22 октября будет черноземное дерби с ХК «Тамбов». Игра начнется в 19.00.

Принципиальности предстоящему матчу придает и то, что команды – соседи по турнирной таблице. «Тамбов» идет на 18 месте. У него 14 очков, но после 15 матчей.