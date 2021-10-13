Воронежский «Буран» поздравил главного тренера с днем рождения жутким разгромом от тольяттинской «Лады»

Вратарей "Бурана" в этом матче было откровенно жалко. Фото: с сайта ХК «Буран»

В домашнем матче (правда, снова при пустых трибунах) с тольяттинской «Ладой» более-менее равная борьба была только в первом периоде. На 11 минуте игрок гостей Андрей Белозеров открыл счет. Но уже на 13-й Антон Вилков забросил ответную шайбу. Но почти тут же Белозеров сделал дубль, а на 15 минуте оформил хет-трик – 1:3.

Во втором периоде хоккеисты «Лады» продолжали наращивать преимущество. На 24 минуте отличился Никита Сиротин – 1:4. Тут же вратаря «Бурана» Захара Виноградова заменил Андрей Литвинов. Лучше от этого не стало. Правда, на 34 минуте Александр Денежкин чуть сократил отставание в счете – 2:4. Но на 38-й Юрий Козловский реализовал большинство и снял все вопросы о победителе матча – 2:5. А когда до конца второго периода оставалась всего одна секунда, Михаил Мокин сделал счет и вовсе неприличным – 2:6.

В третьем периоде разгром продолжился. На 45 минуте Станислав Альшевский забросил третью шайбу своей команды в большинстве. Ну а на 55-й «покер» оформил Андрей Белозеров – 2:8. И снова хоккеисты «Лады» реализовали лишнего. На 59 минуте еще и Никита Сиротин оформил дубль – 2:9. Снова «Лада» была в большинстве – «ураганные» не придумали ничего лучшего, кроме как преуспеть в грубых нарушениях правил.

Так «Буран» давно не проигрывал. На память приходят разве что неудачные матчи с «Нефтяником» из Альметьевска. Любопытно, что 13 октября – день рождения в одном лице генерального директора и главного тренера «Бурана». Так вот «поздравили» Михаила Бирюкова его подопечные.

«Буран» после этого провального матча точно опустился на 12 место, а может рухнуть и ниже. Впереди игра с соседом по турнирной таблице казанским «Барсом» 15 октября. Вновь в Воронеже при пустых трибунах.