Главного тренера воронежского «Бурана» дисквалифицировали на три матча

День рождения обернулся для Михаила Бирюкова не только разгромом его команды, но еще и дисквалификацией. Фото: с сайта ХК «Буран»

Спортивно-дисциплинарный комитет Высшей хоккейной лиги не оставил безнаказанными постоянные драки в третьем периоде матча «Бурана» и тольяттинской «Лады» 13 октября. Напомним, «ураганные» так отреагировали на жуткий разгром, да еще и случившийся в день рождения главного тренера. При счете 2:8 хоккей на ледовой площадке на время уступил место боксу. Один на один сцепились практически каждый из находившихся в игре пятерок игроков. А на скамейке запасных случилась небольшое выяснение отношений между главными тренерами – Михаилом Бирюковым и Валерием Беловым.

Любопытно, что после матча, в итоге завершившегося со счетом 2:9, Белов комментарий вообще давать не стал. А Бирюков быстро забыл о всех недоразумениях между ними. И рассыпался в комплиментах Белову за отлично выбранный им план на игру.

Тем не менее инцидент между наставниками команд заставил Спортивно-дисциплинарный комитет достаточно сурово их наказать – и Бирюкова, и Белова дисквалифицировали на три матча. И.о. главного тренера «Бурана» на ближайших играх будет Алексей Пепеляев.

Не избежали санкций и особенно «отличившиеся» в драках игроки «Бурана» Олег Мисюль и Александр Шипилов. Обоих дисквалифицировали на две игры.