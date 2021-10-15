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Общество15 октября 2021 10:16

В Воронеже открывается обновленный театр кукол

Строители продолжат ремонтировать боковую и заднюю стены здания
Ярослав ИВАНОВ
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15 октября артисты кукольного театра дадут первое представление на своей сцене – здание открывается после ремонта. В этот вечер воронежцам покажут отмеченный многочисленными наградами спектакль Валерия Вольховского «Шинель» по Гоголю.

Внешний вид здания изменился: вместо стальной крыши теперь медная. Вечером фасад будет подсвечен. Стены, как и обещали, отделали натуральным камнем – максимально похожим на изначальный вид здания, созданный авторской группой. На этом настояли общественники, обнаружившие в начале реконструкции, как строители варварски отбили декор.

Ремонт, кстати, еще не закончился: строителям предстоит еще отделать камнем заднюю и боковые стены здания.