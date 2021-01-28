Фасад Воронежского театра кукол облицуют природным камнем

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже начались работы по ремонту фасада театра кукол. Стало известно, что стены облицуют природным камнем. Каким именно, решила рабочая группа из чиновников, подрядчиков и членов Попечительского совета театра. Выбирали из 10 образцов фасадных плит и декоративных элементов: песчаник Акушинский (производитель Дагестан), ракушечник (Армения), известняк (Дагестан), известняк (Липецкая область), полимербетон (Тюмень, Москва), полимербетон (Москва), травентин (Иран), травентин (Турция), дагестанский камень, доломит (Саратовская область). После обсуждения решили, что для изготовления фасадных облицовочных плит применять или известняк производителя из Липецкой области, или доломит производителя из Саратовской. Окончательный выбор сделают по результатам сравнения физико-механических характеристик представленных образцов, сообщили в театре кукол.

Напомним, в декабре начавшийся ремонт кукольного театра вызвал резонанс в городе, когда в ходе работ подрядчик уничтожил лепной декор. Воронежцы возмутились, что фасад намерены «зашить» керамогранитом. Позже департамент культуры пообещал воронежцам сохранить исторический архитектурный облик театра.

По данным на 26 января, рабочие установили оконные переплеты, покрыли большую часть крыши.