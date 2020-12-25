Не успел утихнуть в Воронеже скандал с комплексом зданий паровой мельницы XIX века, который включили в перечень объектов культурного наследия после его сноса, как разгорается новый.Связан он с капитальным ремонтом кукольного театра «Шут, чья история начинается в октябре 1925 года. Тогда в зале Воронежского госуниверситета прошлое первое представление. Собственное здание театр получил только в 1984 году. И вот через 36 лет зданию потребовался капремонт. На работы выделено более 89 миллионов рублей. До 31 августа 2021 за эти деньги подрядчик ООО «РСК Панорама» должен отремонтировать отопление, фасад, сделать электрообогрев кровли и водостоков.Что возмутило воронежцев? Во-первых, горожане переживают, что работы зимой окажутся некачественными. Во-вторых, что театр может потерять свой первоначальный внешний вид. Ведь рабочие уже снесли лепнину, планируют изменить материал облицовки - вместо натурального камня будет вентфасад с керамогранитом, также деревянные окна заменят на пластиковые.«Жители имеют право голоса»Одним из первых забил тревогу глава Института общественного контроля Вячеслав Минаков:- Много вопросов с архитектурно-строительной точки зрения. Чем будет облицовываться фасад, как будут делаться декоративные элементы? Если они в хорошем состоянии, то зачем их сдирать? Есть ли какие-то доказательства, что его нельзя отсоединить по техническим причинам? Насколько новый декор будет повторять старый? Из чего будет облицовка здания? – задается вопросами общественный деятель.Также Вячеслава Минакова волнует и другая тема - обсуждение проекта и доступа к нему. По его мнению, подход к подготовке документации прошел неправильно. Активист уверяет, что театр является народным достоянием, а это значит, жители города должны знать, что со зданием планируют сделать, имеют право обсуждать проект.- На наш взгляд, самым оптимальным решением в данном случае является создание независимой экспертной общественной комиссии, которая бы контролировала ход работ. В нее обязательно должны входить авторы первоначального проекта театра, эксперты и общественники. Прямо сейчас нужно остановить работы до тех пор, пока комиссию не создали, - поясняет «КП» Вячеслав Минаков.Не осталась в стороне и дочь одного из архитекторов кукольного театра Полина Топоева. Девушка обеспокоена тем, что труд ее отца может кануть в Лету. Она создала петицию, которую за пару дней подписали 2 тысячи человек.- Со здания кукольного театра, которое стоит на центральной улице нашего города и является визитной карточкой Воронежа, снимают натуральный камень! Его хотят заменить на вентилируемыи фасад с керамогранитом! Без проектнои документации и согласования с авторским коллективом! Помогите остановить это и сохранить здание в том виде, в котором его задумывали авторы! Распространите эту информацию все, кто знал моего отца и кто неравнодушен к судьбе нашего города! - пишет Полина Топаева у себя на странице в соцсетях.«Ситуация неординарная»- О реставрации я, конечно, знал. Разговор шел на протяжении двух лет. Говорили о выделении денег, делался проект. Но в последний момент все изменилось: конкурс выиграла организация, которую мы совершенно не знали, начались недопонимания, - рассказывает «КП-Воронеж» архитектор театра Валентин Фролов. - Все, что ранее нам показывали и согласовывали, происходило устно. Сейчас подрядчик говорит, что им эти чертежи не нужны. Может они одумаются, я не знаю.Валентин Фролов отмечает, что ситуация неординарная. Архитектор даже не знает, что и чем заменят. Это и пугает больше всего. Он готов оказать бесплатно любую помощь для того, чтобы театр остался любимым для воронежцев местом. При этом добавляет: если подрядчик предоставит всю документацию и она устроит общественность, то останавливать работы не нужно.Архитектора беспокоят не только материалы, которые планируют использовать для работ, но и сам облик театра после ремонта: никто не видел фотографий проекта.«Хуже не будет»В правительстве Воронежской области поспешили успокоить взволновавшихся горожан. Как сообщили в пресс-службе облправительства, технология выполнения работ позволяет провести их зимой без ухудшения качества.- Проект предусматривает усиление конструкций кирпичной кладки наружных несущих стен и их утепление. Выполнить эти виды работ без демонтажа декоративных элементов и облицовки части фасада здания технологически невозможно. По проекту планируется полное воссоздание первоначального вида декоративных элементов фасада здания. Сейчас решается вопрос определения поставщика изделий для его облицовки, - сообщили областные власти.В самом театре также уверяют, что в реконструкции нет ничего страшного.- Скажу одну лишь фразу: хуже не будет. Я не командую подрядчиком, но мы отслеживаем все, стараемся влиять на работу. И при этом глубоко убеждены, что хуже не будет, - заключил в разговоре с корреспондентом «КП-Воронеж» директор театра Владимир Сафонов.