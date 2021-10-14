В Воронеже после аварии с тремя ранеными прокуратура проверит компанию-перевозчика

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В прокуратуре Советского района организовали проверку перевозчика - ООО «Отдых плюс». Этому предприятию принадлежит «ПАЗ» маршрута № 17, попавший в ДТП в 10.30 14 октября в Придонском на улице 232 Стрелковой Дивизии. Сотрудники надзорного ведомства будут выяснять, как в компании-перевозчике заботились о безопасности перевозки пассажиров.

По предварительным данным, шофер автобуса должен был пропустить «МАЗ», но почему-то этого не сделал. В ДТП пострадали трое: 57-летний водитель маршрутки и две пассажирки – 50-летняя женщина и ее 17-летняя дочь. Все они попали в больницу.

Выяснением обстоятельств аварии также занимаются в региональном управлении Следственного комитета.