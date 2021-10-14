Трое пострадавших в ДТП с участием МАЗа и маршрутного автобуса доставлены в больницу

ДТП произошло у дома № 9Г по ул. 232 Стрелковой Дивизии. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП, которое произошло сегодня в Воронеже у дома № 9Г по ул. 232 Стрелковой Дивизии, пострадали трое человек.

Водитель ПАЗа, а также два его пассажира – 50-летняя женщина и 17-летняя девушка с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, что сегодня 57-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ (№ 17), выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю МАЗ под управлением 30-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с ним.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.