Следователи заинтересовались ДТП с участием МАЗа и маршрутного автобуса в Воронеже

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В Следственном управлении назначили доследственную проверку после того, как грузовик протаранил маршрутный ПАЗик № 17 с пассажирами в Воронеже. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

ЧП произошло примерно в 11:40 минут у дома 9Г по ул. 232 Стрелковой Дивизии. В результате пострадал 57-летний водитель маршрутки и две пассажирки – 50-летняя женщина и ее 17-летняя дочь. Все трое находятся в больнице. Медики определяют степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

В следственном управлении пояснили, что все участники ДТП и очевидцы будут опрошены, назначены необходимые экспертизы, а также изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке. По результатам правоохранители примут процессуальное решение.