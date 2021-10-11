Глава СКР вручил медаль воронежцу, заступившемуся за девушку в московском метро

Фото – Следственный комитет РФ

Неравнодушного воронежца, заступившегося за девушку в столичном метро, наградили медалью «Доблесть и отвага». Ее Роману Ковалеву лично вручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 11 октября.

Церемония прошла в Городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева. Там Роман проходит лечение.

Бастрыкин отметил, что мужественный поступок воронежца достоин самой высокой морально-нравственной оценки:

– От всей души вручаю Вам награду. Хочу отметить, что благодаря Вам и Вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю Вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин.

Напомним, инцидент произошел 4 октября. Трое мужчин разнузданно вели себя в вагоне метро и после замечания девушки стали ее оскорблять. Ковалев заступился и был жестоко избит. Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков молотили его ногами, пока не сломали парню нос и кости лица. Их удалось задержать по горячим следам. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что метрополитен выплатит воронежцу 2 млн рублей, а от Правительства Воронежской области он получит памятный подарок.