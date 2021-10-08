Заступившийся за девушку в московском метро воронежец получит награду от правительства региона

Романа Ковалева в больнице навестил Сергей Собянин. Фото с личной страницы во ВКонтакте мэра Москвы

По поручению губернатора Правительство Воронежской области отметит поступок жителя региона Романа Ковалева, который в московском метро вступился за оскорбленную девушку. За неравнодушие и храбрость его ждет памятный сувенир, рассказали в пресс-службе облправительства 8 октября.

Напомним, Роман не дал в обиду девушку и был жестоко избит тремя парнями. Резонансное видео разошлось по интернету. Парень попал в больницу, но его обидчики были задержаны по горячим следам. В отношении них возбудили уголовное дело.

Сейчас воронежец находится на лечении. Областные власти готовы оказать молодому человеку поддержку в дальнейшей реабилитации, если она понадобится.

– Мы искренне гордимся своим земляком, которые проявил настоящие мужские качества: решительность, смелость, готовность помочь в беде. Настоящие жизненные ценности, которые разделяет Роман Ковалев, без всяких сомнений можно ставить в пример, – сказали в пресс-службе правительства.

Днем ранее председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Также парня в больнице навестил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил руководству метрополитена выделить ему 2 млн рублей.