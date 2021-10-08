Воронежские врачи рассказали о состоянии детей, попавших в аварию в Таловой

Машины после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших во время ДТП в Таловой, случившегося утром в пятницу, 8 октября. Напомним, там столкнулись трактор-погрузчик и школьный автобус. В аварии пострадали шесть детей, водитель школьного «ПАЗика» и женщина-социальный педагог.

- В Таловскую районную больницу поступили девять человек. Один пациент отказался от осмотра. Остальным восьмерым пострадавшим врачи провели необходимые обследования. В итоге семерым госпитализация не потребовалась. Еще одного госпитализировали в хирургическое отделение в удовлетворительном состоянии.

Напомним, проверку по факту ДТП ведут сотрудники Следственного комитета под контролем прокуратуры. В надзорном ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, водитель школьного автобуса почему-то не уступил дорогу трактору-погрузчику, хотя по правилам обязан был это сделать. Все дети ехали пристегнутыми исправными ремнями безопасности.