В Воронеже из-за ковида и ОРВИ на дистанционку ушли одна школа и 182 класса

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Из-за стремительного роста заболеваемости ковидом и ОРВИ в Воронеже полностью закрыли школу №5, а также приостановили работу 182 класса в 72 школах. При этом 54 класса из-за ковида, а 25 – из-за ОРВИ. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в пятницу, 8 октября.

Градоначальник отметил, что инфекции не пощадили и малышей. Из-за этого прекратили работу 14 групп в семи детсадах.

Поскольку ситуация с коронавирусом в Воронежской области с каждым днем становится все хуже и хуже. Число заболевших ежесуточно более чем 600 человек. Чтобы как-то решить эту проблему, власти ввели обязательную вакцинацию и систему QR-кодов.