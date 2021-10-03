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Общество3 октября 2021 10:35

Губернатор Воронежской области попросил дать время новому главврачу поликлиники в Шилово навести порядок

Так Александр Гусев отреагировал на своей странице в соцсети на жалобу девушки о том, что в этом медучреждении по-прежнему очень мало врачей
Юрий КОЗЛОВ
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Проблемы поликлиники № 7 с приходом нового главврача пока никуда не делись.

Проблемы поликлиники № 7 с приходом нового главврача пока никуда не делись.

Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообщался на своей странице ВКонтакте с разместившей там просьбу навести порядок в поликлинике № 7 в микрорайоне Шилово Кристиной Прониковой.

Кристина в своем посте написала, что в скандально известной поликлинике по-прежнему очень мало врачей – всего один терапевт и два педиатра. И призвала как-то мотивировать людей на работу в этом медучреждении.

Губернатор в ответ напомнил, что в поликлинике № 7 недавно сменили главврача. И новому руководителю Елене Крысенковой нужно время на наведение порядка.

Вскоре по поручению Александра Гусева пространный комментарий к посту дали специалисты регионального департамента здравоохранения. Суть его можно свести к одному предложению: врачей мало из-за того, что многих бросили на борьбу с эпидемией «ковида». Жителей Шилово призвали запастись терпением и пониманием.

Напомним, из-за жуткой нехватки врачей в поликлинике № 7 ранее в Сети разместили петицию с просьбой о смене руководства медучреждения. В результате главврач Рушан Богданов написал заявление по собственному желанию. Он ушел, но проблемы остались.