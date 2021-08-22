Более 1000 воронежцев подписали петицию, созданную после массового увольнения врачей в Шилово

Жители Шилово создали петицию на тему решения проблемы массового «исхода» врачей из районной поликлиники.

- За год из корпуса поликлиники №7 в Шилово уволились 11 медиков, жители не могут получить медицинскую помощь. В частности, попасть к узким специалистам, сделать прививку и пройти медкомиссию для себя и для ребенка, - говорится в обращении.

Инициаторы петиции отмечают, что проблему видят в главвраче поликлиники, который не сработался с персоналом. И просят в обращении сменить руководство поликлиники, создать комфортные условия для медперсонала, предоставив достойную зарплату, и как можно быстрее нанять медиков для работы в поликлинике.

На утро 22 августа петицию подписали 1062 человека.