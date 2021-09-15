В скандально известной поликлинике № 7 в Воронеже назначили нового главврача

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

С 15 сентября в скандально известной поликлинике №7 в микрорайоне Шилово назначили нового главного врача. Им стала Елена Крысенкова. Данные опубликовали на сайте медучреждения.

Перед этим местные жители даже создали петицию с требованием сменить руководство медучреждения, а также нанять новых врачей и поднять им зарплаты. Ее подписали 1500 человек. Волну негодования у пациентов вызвали массовые увольнения в корпусе № 6.

Проблемы с персоналом здесь не прекращаются. Вчера воронежцы пожаловались на огромные очереди к педиатрам. В облздраве посоветовали людям дозваниваться в регистратуру и записываться к врачам по времени.