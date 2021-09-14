Дозванивайтесь в регистратуру: облздрав ответил воронежцам по поводу очереди в детскую поликлинику в Шилово

Облздрав посоветовал воронежцам, пожаловавшимся на огромные очереди в детском отделении поликлиники №7 в Шилово, дозваниваться в регистратуру, чтобы заранее записаться к врачу, потому что их мало. Снимки с толпой родителей с малышами в коридоре медучреждения местные жители опубликовали 13 сентября в паблике «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)». Родители в комментариях жалуются, что дозвониться до регистратуры, чтобы вызвать врача на дом или записаться на примем, невозможно. Приходится вживую, с малышами, выстаивать несколько часов в скученном пространстве медучреждения.

- По информации администрации поликлиники, в консультативно-диагностическом педиатрическом отделении корпуса №6 в настоящее время работают четыре педиатра, еще один проходит обучение. Также планируется трудоустройство еще одного специалиста. Вызовы для обслуживания на дому осуществляются через cаll-центр корпуса №6, а также через регистратуру. В понедельник на прием к специалистам были записаны 100 детей, однако по факту за помощью обратились 290 человек, из которых только четверти требовалась неотложная помощь. Также 13 сентября специалисты обслужили 73 вызова на дому. Администрация учреждения просит предварительно записываться к врачу, если ребенку не требуется неотложная помощь. Это позволит упорядочить прием. Если возникают сложности с записью к специалистам, рекомендуем родителям обращаться к администрации учреждения для решения вопроса, - ответили в официальном комментарии, который региональный департамент здравоохранения прислал в редакцию.

Напомним, скандал из-за того, что из поликлиники №7 массово уволились врачи, прогремел в августе. Местные жители, чтобы привлечь к проблеме внимание, создали петицию, которую подписали более 1500 человек.