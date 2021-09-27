В Воронеже водитель маршрутки за второй отказ от алкотеста может сесть на два года

После второго отказа проходить тест на алкогольное опьянение водителя маршрутки доставили в отдел полиции. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

33-летний шофер маршрутного «ПАЗа», управлявший автобусом без водительских прав, «заработал» себе уголовное дело. Его остановили 22 сентября в 13.10 в Железнодорожном районе. Гаишники увидели у водителя явные признаки опьянения и потребовали пройти алкотест. Он отказался это сделать.

При проверке по базе данных оказалось, что этому шоферу маршрутки не впервой отказываться от алкотеста. По итогам первого подобного «косяка» мировой суд Коминтерновского района лишил его водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. И хотя от шофера потребовали сдать «корочку», он ее оставил при себе. И как ни в чем не бывало выходил на маршрут после этого. Видимо, снова не забывая «принимать на грудь». На автопредприятии, узнав о проделках своего работника, уволили его.

На этой маршрутке 33-летнему воронежцу, скорее всего, больше поездить не удастся. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Также шоферу придется отвечать по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». По этой административной статье ему грозит штраф - 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы – от 100 до 200 часов.