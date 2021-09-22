В Воронеже владелец маршрута пообещал уволить водителя автобуса, ездившего без прав

Водитель за езду без прав лишился работы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В транспортной компании АТП № 1 прокомментировали случай в Железнодорожном районе, где шофера обслуживаемого ими маршрута № 120 уличили в езде без прав:

- Водитель автобуса не проинформировал работодателя о факте лишения его прав. Ежедневно перед выходом на линию в обязательном порядке проверяется наличие водительского удостоверения у всех работников. У этого сотрудника документ был, в связи с чем замечаний у контролирующих специалистов к нему не возникло.

Перевозчик пообещал принять профилактические меры в связи с этим ЧП:

- Все работники проинформированы о необходимости обязательного оповещения профильных служб организации о возникновении таких инцидентов, как лишение прав без изъятия самого документа. Нарушение порядка влечет за собой увольнение сотрудника. Такая санкция будет применена и к водителю, задержанному за это. Случай вопиющий, в связи с чем компания в обязательном порядке проведет дополнительный инструктаж всего персонала, а также организует внеплановую проверку их документов (по регламенту это делают два-три раза в год).

Напомним, шофер был лишен прав за то, что отказался пройти алкотест. Мировой суд, помимо лишения водительского документа, оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Однако мужчина права не сдал и продолжал ездить по маршруту.