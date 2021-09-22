В Воронеже поймали водителя маршрутки, ехавшего без прав

Задержанного шофера могут посадить на 15 суток. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 22 сентября, в Железнодорожном районе автоинспекторы остановили автобус № 120, которым управлял 33-летний воронежец.

При проверке по базам учета полицейские выяснили, что ранее этого водителя останавливали, и он отказался проходить алкотест. На него составили административный протокол. Мировой суд Коминтерновского района постановил лишить мужчину прав на 1,5 года со штрафом 30 тысяч рублей. Ему было предписано явиться в Госавтоинспекцию и сдать водительское удостоверение, однако он этого не сделал и продолжил работать на маршруте.

Маршрутка осталась без водителя, пассажирам пришлось пересаживаться на другую. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские доставили водителя в подразделение ГИБДД. В отношении него составили еще один административный протокол. На это раз по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Ему грозит штраф - 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы – от 100 до 200 часов.