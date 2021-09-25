Гандболистки из райцентра Воронежской области вышли в полуфинал международных соревнований

Ключевой и самый важный для воронежцев поединок начнется в 16:00. Фото Татьяны КУДАЕВОЙ.

Как уже сообщала «КП», в спортивном комплексе «Согдиана» проходит международный гандбольный праздник «Балканский мост». В соревнованиях участвуют 13 команд – юноши 2005 года рождения и девочки 2009 года рождения.

Накануне определились участник плей-офф у девочек.

Главную сенсацию преподнесла команда Рамони, выигравшая у питерских сверстниц из «Московская-2» – 21:12.

В свою очередь команда Воронежа сохранила за собой статус худшей на турнире. Вслед за двумя разгромными поражениями от спортсменок из Санкт-Петербурга наши землячки без шансов провели матч против Краснодара – 4:20.

Сегодня завершится групповой этап у юношей и пройдут полуфиналы у девочек.

Ключевой и самый важный для воронежцев поединок начнется в 16:00. Рамонские спортсменки попытаются продлить победное шествие во встрече с Краснодаром.

Гандбольный праздник в «Согдиане» финиширует 26 сентября.