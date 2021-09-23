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Спорт23 сентября 2021 14:51

В Воронеже стартовал международный гандбольный праздник

В матче открытия луганская Брянка уступила Новой Усмани
Алексей СЕРГУНИН
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В дерби народных республик донецкий Харцызск переиграл луганскую Брянку – 22:19. Фото со страницы мероприятия в VK.

В дерби народных республик донецкий Харцызск переиграл луганскую Брянку – 22:19. Фото со страницы мероприятия в VK.

Сегодня в спортивном комплексе «Согдиана» стартовал международный гандбольный праздник «Балканский мост». В соревнованиях участвуют 13 команд – юноши 1995 года рождения и девочки 2009 года рождения.

К этому моменту завершились три игры в юношеской группе.

Новая Усмань выиграла у луганской Брянки – 26:24, еще один представитель ЛНР Славяносербск одолел Верхнюю Хаву – 21:12.

В дерби народных республик донецкий Харцызск переиграл Брянку – 22:19.

В первой встрече среди девочек «Московская-2» из Санкт-Петербурга выиграла у орловчанок – 16:13. Впереди еще пять встреч первого игрового дня.