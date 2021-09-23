Воронежские гандболистки дважды крупно проиграли

У девочек команда из Рамони дважды праздновала успех – в играх против Ставрополя (20:10) и Орла (17:13). Фото Татьяны КУДАЕВОЙ

Как уже сообщала «КП», сегодня в спортивном комплексе «Согдиана» стартовал международный гандбольный праздник «Балканский мост». В соревнованиях участвуют 13 команд – юноши 2005 года рождения и девочки 2009 года рождения.

Если у юношей силы примерно одинаковые, то у девочек уже в первый игровой день определились фавориты. Речь идет о командах из Санкт-Петербурга.

Особенно неудачно против юных спортсменок с берегов Невы действовала команда Воронежа. Во встрече с «Приморской» наши землячки проиграли с разницей в 22 мяча (8:30), а с «Московской-1» - в 26 (6:32).

Отметим, что у юношей Воронежскую область представляют команды из Новой Усмани и Верхней Хавы. Первые сегодня выиграли у луганской Брянки – 26:24, а вторые уступили еще одному представители ЛНР – Славяносербску (12:21).

А вот у девочек команда из Рамони дважды праздновала успех – в играх против Ставрополя (20:10) и Орла (17:13).

Гандбольный праздник в «Согдиане» продлится до 26 сентября.