В Воронеже показали жуткое состояние туалета общежития, не ремонтируемого 56 лет

Потолок туалета общежития на Ленинском проспекте того и гляди рухнет. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» Иван Матвиенко опубликовал пост, иллюстрирующий бедственное состояние общежития в доме № 135 на Ленинском проспекте. Он рассказал, что капитального ремонта там не было с 1965 года.

- Заходишь в туалет, сверху на тебя падает штукатурка – написал Иван. - Ребенок уже боится туда заходить. Коммунальные службы не реагируют.

Туалет на фото своим потолком, действительно, напоминает мрачные лунные пейзажи с темными кратерами.

Дом обслуживает УК «Янтарь», одна из структур, связанных со скандальным коммунальным воротилой Михаилом Палютиным. Сейчас этому господину не до нужд жильцов. Он осужден на два года за присвоение 15 миллионов рублей.

Мы на всякий случай позвонили в «Янтарь». И прослушали композицию «Don’t worry, be happy». Людям, озабоченным своими коммунальными проблемами, наверное, очень приятна такая музыкальная классика.

Кстати, с туалетами у Палютина связана одна малоприятная история. В феврале 2016 года УК, в которой он числился консультантом, якобы за долги по «коммуналке» лишила 60 квартир дома № 52 на улице 25 Января Железнодорожного района возможности пользоваться канализацией, им поставили заглушку. Люди несколько дней вынуждены были выносить нечистоты на улицу.