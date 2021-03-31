Суд приговорил скандального коммунальщика Михаила Палютина к 2 годам колонии-поселения

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В среду, 31 марта, Железнодорожный райсуд Воронежа вынес приговор коммунальщику Михаилу Палютину, признав его вину в присвоении 15 миллионов рублей. Именно такая сумма из внесенных воронежцами за коммунальные услуги 101 миллиона не дошла до ресурсоснабжающих организаций. Палютин пытался в суде доказать, что потратил деньги на ремонт в обслуживаемых его компанией домах.

В общей сложности суд рассмотрел пять эпизодов преступления, три из которых были связаны с деятельностью УК «ЖКХ». Со счетов этой компании пропали 32 миллиона из 71 перечисленного жильцами за коммунальные ресурсы. Однако по этим делам истекли сроки давности.

В итоге Палютин получил срок за деятельность УК «Созвездие» в 2017-2018 годах - 2 года в колонии-поселении. У коммунальщика есть 10 дней на подачу апелляции.