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Общество19 сентября 2021 20:21

Явка на выборах в Воронежской области превысила 50 процентов

Это данные на 18.00
Юрий КОЗЛОВ
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На посещаемость участков в Воронеже, видимо, повлияла в том числе и плохая погода.

На посещаемость участков в Воронеже, видимо, повлияла в том числе и плохая погода.

Фото: Кирилл Мишин

В избирательной комиссии Воронежской области поделились свежими данными о посещаемости выборов. По сведениям на 18.00 19 cентября, проголосовали 50,2 процентов от общего числа наших земляков. Напомним, на 15.00 явка была 45,5%.

В первые два дня голосования на участки пришли 35,71 процента избирателей. Активнее всех голосовали в Новохоперском районе. Там посещаемость избирательных участков составила 68 процентов. Самыми не активными оказались жители столицы Черноземья – 17 и 18 октября проголосовали лишь 19,29% воронежцев.

Избирательные участки уже закрылись, теперь членам комиссий предстоит подсчитывать голоса. На что надеются голосовавшие воронежцы, смотрите здесь.