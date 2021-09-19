Явка на выборах в Воронежской области превысила 50 процентов

На посещаемость участков в Воронеже, видимо, повлияла в том числе и плохая погода. Фото: Кирилл Мишин

В избирательной комиссии Воронежской области поделились свежими данными о посещаемости выборов. По сведениям на 18.00 19 cентября, проголосовали 50,2 процентов от общего числа наших земляков. Напомним, на 15.00 явка была 45,5%.

В первые два дня голосования на участки пришли 35,71 процента избирателей. Активнее всех голосовали в Новохоперском районе. Там посещаемость избирательных участков составила 68 процентов. Самыми не активными оказались жители столицы Черноземья – 17 и 18 октября проголосовали лишь 19,29% воронежцев.

Избирательные участки уже закрылись, теперь членам комиссий предстоит подсчитывать голоса. На что надеются голосовавшие воронежцы, смотрите здесь.