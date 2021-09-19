В Воронежской области проголосовали 45,5 процентов избирателей

Выборы, скорее всего, посетят немногим более половины избирателей. Фото: vk.com/ikvo36

На 15.00 воскресенья, 19 сентября, на выборах проголосовали 45,5 процентов имеющих на это право жителей Воронежской области. Такие данные предоставила избирательная комиссия региона.

Напомним, за первые два дня голосования на избирательные участки пришли 35,17 процентов. В лидерах был Новохоперский район. Там 17 и 18 сентября явка там составляла 68 процентов, а вот воронежцы традиционно самые ленивые – всего 19,29%.

Если судить по динамике посещений, а также то, что вечер перед рабочей неделей и погода не очень благоприятствует прогулкам, пусть даже и связанным с исполнением гражданского долга, можно предположить, что в итоге явка немного превысит 50 процентов.