В Воронежской области за два дня проголосовали 35 процентов избирателей

Голосовать еще можно больше десяти часов. Фото: Кирилл Мишин

Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов рассказал об итогах двух дней голосования в нашем регионе. По его словам, 17 и 18 сентября пришли на избирательные участки 35,17 процентов избирателей (в первый день было чуть больше 20%). Традиционно цифры посещаемости на выборах сильно отличаются в Воронеже и районах области.

К примеру, в Новохоперском районе проголосовали уже 68 процентов людей, имеющих на это право. Выше 60% явка также в Таловском, Панинском, Новоусманском, Острогожском и Бутурлиновском. А вот в Воронеже на избирательные участки пришли всего 19,29% - а точнее, 162 700 человек.

Заявления на голосование на дому подали 180 тысяч человек. И 72,5 процента из них уже исполнили свой гражданский долг.

Напомним, проголосовать еще можно 17 сентября до 20.00.