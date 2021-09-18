В первый день выборов в Госдуму проголосовали более 20% воронежцев

Проголосовать можно 18 и 19 сентября Фото: Максим ГОРОХОВ

В первый день выборов в Госдуму в голосовании приняли участие 20,12% избирателей, жителей Воронежа и области. Промежуточные итоги вечером пятницы, 17 сентября, подвели председатель облизбиркома, глава региональной Общественной палаты и областной уполномоченный по правам человека

Как было отмечено, явка по Воронежу составила 12,04%. То есть проголосовало 101,5 человек. Заявления о голосовании на дому подали 154 тысячи человек. «Мобильным избирателем» воспользуются почти 70 тысяч человек.

Также на повторных выборах депутата Воронежской областной Думы по одномандатному избирательному округу №12 в Воронеже проголосовали 8,5% избирателей.

За ходом голосования на участках следят 3481 наблюдатель от партий, кандидатов и общественных организаций и 3430 членов участковых комиссий с правом совещательного голоса.