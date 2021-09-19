«Хочу немножко изменений»: жители Воронежа рассказали, за что голосуют в последний день выборов

Воронежцы шли на выборы под проливным дождем. Фото: Кирилл Мишин

В воскресенье, 19 сентября, в Воронеже с 8.00 до 20.00, как и по всей России, проходит последний день выборов в Государственную Думу восьмого созыва.

В самом начале волеизъявления, в пятницу, корреспонденты «КП-Воронеж» пообщались с жителями столицы Черноземья и узнали у них, как они относятся к трехдневному голосованию.

А в последний день выборов мы пообщались с людьми, которые решили отдать свой голос на участках в Коминтерновском районе, чтобы выяснить: за что они проголосовали?

- Я пришла на выборы, чтобы выразить свое мнение. Единообразие мне уже порядком надоело. У власти одни люди. Получается, рука руку моет. Хочется, чтобы люди вспомнили о совести, о Боге, о людях, которые обычные, и спустились на землю, - рассказала «КП-Воронеж» Анна.

Анна: - Единообразие мне уже порядком надоело. Фото: Кирилл Мишин

- Выбрала партию, за которую проголосовала, потому что некоторые люди в этой партии были действующие. Я видела, как они работают, поэтому их и поддержала, - поделилась с нами Марина.

Марина: - Я видела, как люди работают, поэтому их и поддержала. Фото: Кирилл Мишин

- Пришел на выборы для того, чтобы мой голос достался тем, кому я хочу. Просто знаю одного из кандидатов, я ему доверяю. Поэтому его выбрал. Программу, честно, не знаю, - признался Дмитрий.

Дмитрий - Пришел на выборы для того, чтобы мой голос достался тем, кому я хочу. Фото: Кирилл Мишин

- Хочу немножко изменений в нашей стране в лучшую сторону. У меня двое взрослых сыновей. Мне хотелось бы изменить политику пенсионной реформы, которая сейчас происходит. Не хочется, чтобы мои дети работали до 65-ти. Я пенсионерка - хотелось бы улучшения оплаты пенсионного возраста: мы получаем очень маленькие пенсии. Ну, и вообще, все, что происходит в стране, мне не нравится, - рассказала Наталья Викторовна.

Наталья Викторовна: - Не хочется, чтобы мои дети работали до 65-ти. Фото: Кирилл Мишин

- Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но я за стабильность. Программы все невозможно изучить, много посмотрел. Все равно это вокруг да около. Я должен сходить проголосовать, да все должны. Нельзя сидеть дома, - поделился с нами Дмитрий.

Дмитрий: - Я за стабильность. Фото: Кирилл Мишин

- Мне исполнилось 18 лет, поэтому пришла на участок. Я голосовала, в основном, за повышение зарплаты. И плюс доступные условия для инвалидов, - сообщила «Комсомолке» Валерия.