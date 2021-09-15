В реконструкцию воронежского цирка планируют вложить порядка 1,8 млрд рублей

Фото из архива КП Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже приступили к поиску подрядчика, который проведет реконструкцию цирка. Тендер опубликовали на сайте госзакупок 14 сентября. Начальная максимальная цена – 1,8 млрд рублей.

Как следует из документации, заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 22 сентября. Итоги конкурса подведут 24 сентября.

В цирке намечена масштабная реконструкция, которую должны провести в течение двух лет – с 2022−го по 2023-й годы. Подрядчику предстоит возвести несущие конструкции, обустроить кровлю, обновить фасад и внутреннюю отделку. Также он займется устройством наружных электрических сетей и линий связи, наружных сетей канализации и теплоснабжения. Завершит все это общее благоустройство прилегающей территории.

Согласно проекту, здание цирка приспособят для передвижения маломобильных групп населения с лифтами и пандусами к кассовому залу.

Закулисную часть будут реконструировать в соответствии с новыми требованиями по содержанию животных, согласно которым вольеры должны быть оборудованы принудительной вентиляцией, пол и стены должны быть водонепроницаемыми.

Напомним, в 2020 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о реконструкции воронежского цирка. Общий объем вложений из федерального бюджета планировался в сумме 1,87 млрд рублей. Она должна завершиться в 2024 году.