На реконструкцию Воронежского цирка из федерального центра направят 1,8 млрд рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T13:15:30+03:00

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановления о реконструкции четырех госцирков, в том числе бюджетное финансирование в 2021-2024 годах на эти цели получит и Воронежский цирк. Общий объем вложений из федерального бюджета планируется в сумме 1,87 млрд рублей. На проект реконструкции в 2021 году собираются направить 75 млн рублей. В следующие годы предстоит отремонтировать 11,2 тыс. кв. м площади. Реконструкция должна завершиться в 2024 году.

Напомним, известные цирковые артисты братья Запашные в каждый приезд в Воронеж указывали на ужасное состояние здания Воронежского цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU