2020-07-14T13:15:30+03:00
Общество

На реконструкцию Воронежского цирка из федерального центра направят 1,8 млрд рублей

Завершить ремонт здания планируют в 2024 году
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановления о реконструкции четырех госцирков, в том числе бюджетное финансирование в 2021-2024 годах на эти цели получит и Воронежский цирк. Общий объем вложений из федерального бюджета планируется в сумме 1,87 млрд рублей. На проект реконструкции в 2021 году собираются направить 75 млн рублей. В следующие годы предстоит отремонтировать 11,2 тыс. кв. м площади. Реконструкция должна завершиться в 2024 году.

Напомним, известные цирковые артисты братья Запашные в каждый приезд в Воронеж указывали на ужасное состояние здания Воронежского цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время самоизоляции в Воронеже рухнул спрос на краткосрочную аренду квартир
В среду в Воронеже и по области ожидается сильный ветер
В Воронежской области механик украл у фирмы дизтопливо на 220 тыс рублей
В воронежский «Факел» перешел игрок, получивший тяжелейшую травму в матче с нашим клубом
Земля у воронежского водохранилища попала в частные руки
В Воронежскому зоопарку подарили двух детенышей косули
В Воронеже поймали 17-летнего угонщика мотоцикла
Спортивного директора воронежского «Бурана» поздравили с днем рождения увольнением
Жительница Воронежа лишилась 260 тыс, пытаясь защитить деньги от лже-хакерской атаки
В Воронеже приступили к очистке заросшего озера на улице Минской
8 воронежских активистов примут участие в разработке проекта реконструкции проспекта Революции
Воронежская облдума заложила правовые основы для развития органического земледелия
На юге Воронежской области появится природный заказник
На реконструкцию Воронежского цирка из федерального центра направят 1,8 млрд рублей
В воронежском парке «Дельфин» появится место для знакомств
В Воронежском заповеднике показали резвящихся оленят
В Воронеже маршрутка сбила мужчину на «зебре»