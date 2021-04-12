Реконструкция воронежского цирка начнется в 2023 году

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Реконструкция цирка имени Дурова в Воронеже, решение о которой приняли на федеральном уровне в июле 2020-го (напомним, на эти цели выделят 1,87 млрд рублей) начнется не раньше 2023 года.

- Сначала нужно подготовить проект реконструкции, чтобы максимально учесть решение всех проблем и улучшить комфорт для зрителей, потом проект утвердить, - сообщил и. о. директора Воронежского цирка Андрей Сильчев. - До реконструкции мы, конечно, будем поддерживать здание текущим ремонтом. Уже начали приводить в порядок служебный вход, будем менять коммуникации в помещениях на минус первом этаже. В дальнейшем огородим территорию, ликвидируем стихийную парковку перед зданием, сделаем рекреационную зону с лавочками.

Закулисную часть будут реконструировать в соответствии с новыми требованиями по содержанию животных, согласно которым вольеры должны быть оборудованы принудительной вентиляцией, пол и стены должны быть водонепроницаемыми.

В зрительской части установят новые кресла, приспособления для людей с ограниченными возможностями, приведут в порядок туалеты.

Напомним, 16 апреля, накануне Всемирного дня цирка, в парке имени Дурова заложат аллею цирковых династий.