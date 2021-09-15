В Воронеже на месте аварии на Урывского всю ночь меняли трубу

Глава города лично приехал на место аварии. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Все началось с того, что накануне в 9:30 специалисты «РВК-Воронеж» заметили резкое понижение давления в сети. Около полудня обнаружили, что недалеко от дома № 13 по улице Урывского прорвалась труба диаметром 1000 миллиметров.

Всю ночь на месте аварии продолжался ремонт.

«Если не случится нештатных ситуаций, то с 8 утра начнем подачу воды в дома, - пообещал глава города Вадим Кстенин. - Некоторое время понадобится, чтобы давление вышло на штатные параметры. Управе района поставил задачу на всякий случай иметь в резерве машину для подвоза воды на Урывского, а также отработать с управляющими компаниями вопрос своевременного перезапуска повысительных станций, если это понадобится».

Напомним, что аварией заинтересовались в прокуратуре.