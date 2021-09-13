Тысячи воронежцев посмотрели салют на День города Воронежа-2021

Салют прогремел ровно в 21:00 Фото: Кирилл Мишин

Тысячи жителей Воронежа посмотрели 14-минутный салют на День города Воронежа-2021 12 сентября. Судя по фото и отзывам в соцсетях, его посетили тысячи человек. Воронежцы и гости города уже соскучились по фейерверку в сентябре, которого в прошлом году не было из-за ковидных ограничений.

Напомним, празднование 435-го дня рождения Воронежа завершилось поистине грандиозным действом – залпами салюта над акваторией водохранилищ с Чернавской Дамбы. Он начал греметь ровно в 21 вечера. В небе над городом появлялись цветы и деревья: пионы и хризантемы сменяли ивы и пальмы. Мерцали короны.

Уставшие от ковидных ограничений взрослые и дети весело смеялись и кричали «Ура!» после каждого залпа.

Напомним, фейерверк в этом году на юбилей Воронежа устраивала подмосковная компания «Пиро-юнион». Ей доставался контракт на аукционе в 2,18 млн рублей.