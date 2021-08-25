В Воронеже за салют на День города заплатят 2,18 миллиона рублей

Салют на День города-2021 будет стоить немного дороже фейерверка двухлетней давности. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В мэрии подвели итоги аукциона на право организовать салют в Воронеже на День города.

Претендентов было двое – подмосковная фирма «Пиро-юнион» и компания «Русский фейерверк-Брянск». Представители первой согласились устроить салют за 2,185 миллиона рублей. Брянцы запросили 2,2 млн. И проиграли.

Теперь подмосковная компания должна устроить 14-минутный салют из 2,3 тысячи залпов. В небе планируют показать цветы (хризантемы, пионы), деревья (ивы и пальмы) и короны. Запускать фейерверк по традиции будут с дамбы Чернавского моста и с косы возле него. Салют, как правило, начинается в 22.00.

День города-2021 будет юбилейным. Воронежу исполняется 435 лет. Поэтому, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, видимо, и решили не отказываться от салюта, как это сделали в 2020 году. В 2019-м напомним, за фейерверк на День города заплатили 2,01 миллиона рублей.