2019-09-22T18:55:28+03:00
Общество

В Воронеже засняли салют в честь Дня города с высоты 250 метров

В небо выпустили более двух тысяч залпов
Юлия ДИДЕНКО
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Салют продлился 13 минут.Салют продлился 13 минут.Фото: Кирилл Мишин
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В Воронеже местные жители засняли на видео салют в честь Дня города, который прошел в субботу, 21 сентября. Ролик опубликовали в Сети.

Автор видео Михаил рассказал «Комсомолке», что вел съемку с высоты 250 метров с помощью квадрокоптера. А сами залпы салюта поднимались на 120-140 метров, но ближе к концу, когда в ход пошли мощные фейерверки, они взлетали на 200 метров.

Традиционно стреляли с дамбы Чернавского моста. Фейерверки начали запускать в 21.00. И длился он 13 минут. Всего в небо выпустили 2075 снарядов.

Отметим, мэрии удалось сэкономить около 700 тысяч рублей на проведении салюта в День города. На контракт претендовало два подрядчика, естественно, победила та фирма, которая предложила меньшую сумму за фейерверк. Один из претендентов снизил цену до 2,01 млн рублей

Салют в Воронеже.Автор: Михаил Черников

ИСТОЧНИК KP.RU

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