В Воронеже засняли салют в честь Дня города с высоты 250 метров
В Воронеже местные жители засняли на видео салют в честь Дня города, который прошел в субботу, 21 сентября. Ролик опубликовали в Сети.
Автор видео Михаил рассказал «Комсомолке», что вел съемку с высоты 250 метров с помощью квадрокоптера. А сами залпы салюта поднимались на 120-140 метров, но ближе к концу, когда в ход пошли мощные фейерверки, они взлетали на 200 метров.
Традиционно стреляли с дамбы Чернавского моста. Фейерверки начали запускать в 21.00. И длился он 13 минут. Всего в небо выпустили 2075 снарядов.
Отметим, мэрии удалось сэкономить около 700 тысяч рублей на проведении салюта в День города. На контракт претендовало два подрядчика, естественно, победила та фирма, которая предложила меньшую сумму за фейерверк. Один из претендентов снизил цену до 2,01 млн рублей
Салют в Воронеже.Автор: Михаил Черников
ИСТОЧНИК KP.RU