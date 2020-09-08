В Воронеже в 2020 году на День города не будет салюта

В прошлом году салют обошелся в 2,01 млн рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

19 сентября Воронеж отметит свое 434-летие, но в этот раз День города пройдет практически без концертов, соревнований, ярмарок и прочих событий, что обычно сопровождают праздник. Виной тому эпидемиологическая обстановка. Есть всего несколько исключений. Не будет в этом году и салюта. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году мы уже отмечали День Победы в режиме самоизоляции. Однако 9 мая все же было выпущено 180 зарядов девяти видов праздничных салютов в семи цветовых гаммах на высоте около 250-300 метров. Тогда посмотреть следить за церемонией воронежцам предлагали на местном телевидении.

Но ведь можно посмотреть и видео салюта в честь Дня города, например, 2019 года? Тогда вели съемку с высоты 250 метров с помощью квадрокоптера.

В прошлом году мэрии удалось сэкономить около 700 тысяч рублей на проведении салюта в День города. Один из претендентов снизил цену до 2,01 млн рублей. Теперь же получается удалось сэкономить еще больше.