В Воронеже «зажарили» яичницу на асфальте еще на одной улице

Фото Типичный Воронеж

В Воронеже появился еще один «завтрак на траве», точнее, на асфальте. В глазунью раскрасили антипарковочные полусферы и на Ленинском проспекте. Снимки дорожного арт-объекта опубликовали в сообществе «Типичный Воронеж».

Своеобразный «яичный» флешмоб начался после того, как художник Ластик раскрасил в яичницу полусферы на пересечении Карла Маркса и Таранченко. Правда, он существовал недолго: мэрия демонтировала полусферы из-за того, что их установили с нарушением безопасности дорожного движения.