Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27.1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2021 15:01

На асфальте в центре Воронежа «зажарили» гигантскую яичницу

Необычный арт-объект появился на улице Карла Маркса
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: СОЦСЕТИ

В Воронеже на днях появился оригинальный арт-объект. На спуске улицы Карла Маркса, выходящем к водохранилищу, кто-то «зажарил» яичницу. Несколько «глазуний» появились на отрезке проезжей части недалеко от Пожарной каланчи. Снимки инсталляции разместили в аккаунтах нескольких городских сообществ.

Смотрится красиво, правда, создает неудобство для водителей.

Напомним, летом 2020-го на Адмиралтейке уличный художник Ян Посадский «зажарил» глазунью – творец так задекорировал потуги коммунальщиков замаскировать отсутствие участков брусчатки бетонной стяжкой.