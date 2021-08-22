На асфальте в центре Воронежа «зажарили» гигантскую яичницу

. Фото: СОЦСЕТИ

В Воронеже на днях появился оригинальный арт-объект. На спуске улицы Карла Маркса, выходящем к водохранилищу, кто-то «зажарил» яичницу. Несколько «глазуний» появились на отрезке проезжей части недалеко от Пожарной каланчи. Снимки инсталляции разместили в аккаунтах нескольких городских сообществ.

Смотрится красиво, правда, создает неудобство для водителей.

Напомним, летом 2020-го на Адмиралтейке уличный художник Ян Посадский «зажарил» глазунью – творец так задекорировал потуги коммунальщиков замаскировать отсутствие участков брусчатки бетонной стяжкой.