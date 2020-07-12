2020-07-12T12:38:43+03:00
Звезды

Воронежский художник в зной зажарил огромную яичницу на брусчатке Адмиралтейки

Новый стрит-арт прикрыл "инновации" коммунальщиков
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Скриншот из Инстаграмм автора.Скриншот из Инстаграмм автора.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Молодой воронежский художник Ян Посадский, известный своим саркастичным отношением к язвам нашего города, отметился новым ироничным стрит-артом.

11 июля творец "зажарил" на Адмиралтейке огромную яичницу. Повод для стрит-артовской глазуньи художнику дала аномальная жара, установившаяся в июле, а также "инновации" местных коммунальщиков - их потуги заделать дыры в брусчатке площади не камнями, а бетоном.

- Инновационное решение - благодаря креативным решениям работников коммунальной службы цементная заливка успешно мимикрировала под окружающую ее брусчатку. Композиция была улучшена - в 5 утра вам на завтрак я приготовил глазунью, которая полностью повторяет контур цементной стяжки, - подписал свою работу в своем аккаунте в Инстаграм художник.

Фото из Инстаграм автора

Фото из Инстаграм автора

Белесые пятна цементных "проплешин", конечно, очень заметны на Адмиралтейке. Художник удачно задекорировал одно из них, превратив его в арт-объект. Очень симпатичный, хоть и неформальный - достойный стать точкой притяжения для туристов.

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В бытность руководителем городского управления культуры Иван Чухнов поддерживал подобные начинания творцов, экс-чиновник считал, что в городе должно быть много разноплановых достопримечательностей - не только официозных памятников...

Напомним, Ян Посадский отметился граффити на тему снесенного 120-летнего дома, а также надписью «Не докапывайся!» на месте вскрывшейся под асфальтом проспекта Революции старинной брусчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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