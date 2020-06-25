2020-06-25T14:28:42+03:00
Общество

Воронежский художник сделал граффити на месте снесенного старинного дома

Острую надпись уже закрасили коммунальщики
Ярослав ИВАНОВ
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фото Ян Посадскийфото Ян Посадский
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Воронежский художник Ян Посадский ночью с 24 на 25 июня сделал очередное граффити на злобу дня. Творец написал краской-спреем на заборе Кольцовской, 15 «Хлеба и зрелищ». Напомним, на этом месте находилось старинное здание с 120-летней историей, в котором располагался хлебозавод №4, но в воскресенье его снесли.

Острый стрит-арт художника на заборе, за которым работает экскаватор, просуществовал недолго. Уже днем его закрасили коммунальщики. Фото осталось в Инстаграм автора.

фото Ян Посадский

фото Ян Посадский

Напомним, Ян Посадский отметился недавно еще одной актуальной граффити: на вскрывшейся при ремонте проспекта Революции брусчатке художник написал «Не докапывайся!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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