Воронежский художник сделал граффити на месте снесенного старинного дома
Воронежский художник Ян Посадский ночью с 24 на 25 июня сделал очередное граффити на злобу дня. Творец написал краской-спреем на заборе Кольцовской, 15 «Хлеба и зрелищ». Напомним, на этом месте находилось старинное здание с 120-летней историей, в котором располагался хлебозавод №4, но в воскресенье его снесли.
Острый стрит-арт художника на заборе, за которым работает экскаватор, просуществовал недолго. Уже днем его закрасили коммунальщики. Фото осталось в Инстаграм автора.
фото Ян Посадский
Напомним, Ян Посадский отметился недавно еще одной актуальной граффити: на вскрывшейся при ремонте проспекта Революции брусчатке художник написал «Не докапывайся!».
ИСТОЧНИК KP.RU