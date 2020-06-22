В центре Воронежа снесли дом со 120-летней историей

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:51:09+03:00

С точки зрения чиновников он не представлял ценности. Но у горожан - другое мнение

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В выходные Воронеж лишился еще одного старинного дома. Средь бела дня экскаватор разрушил краснокирпичное здание под номером 15 на улице Кольцовской. В советскую эпоху здесь располагался хлебозавод №4.

Об утрате очередной достопримечательности центра Воронежа сообщила в соцсети краевед Ольга Рудева. Она также рассказала, что этому дому, как минимум, 120 лет. Согласно данным из книги Попова «Энциклопедия Воронежских улиц», возведен он в 1898-1899 годах и принадлежал жене начальника технического отдела службы тяги ЮВЖД Адольфа Робертовича Вигандта. Квартиры в доме сдавались в найм.

За снос дома ничего не грозит, поскольку постройка не состояла под охраной: чиновники не нашли ее исторически ценной.

Новость о сносе вызвала широкий отклик среди горожан. Все они осудили уничтожение архитектурной истории и насаждение безликости и безвкусицы в застройке города. Вот лишь некоторые из мнений:

Алексей Филиппов: Самая большая проблема, на мой взгляд, даже не в том, что сносят старинные здания, а в том, что ни чего достойного на их месте не появляется. Все новостройки в духе конструктивизма. Стало то ли не выгодно, то ли не интересно, искать какие-то красивые архитектурные формы и решения. Вот взять, например, здание ЮВЖД, оно же достойно Северной столицы! Но красота стала не нужна, словно мы не люди, а пчелы в многоэтажных сотах

Владимир Воронцов: Всё меньше и меньше остаётся того Воронежа, в котором я родился и вырос. На месте прежнего города, любимого мной с детства, постепенно вытесняя его, появляется другой, чужой и незнакомый. Совершенно безликий. С отвратительными порой архитектурными решениями. Увы.

Ольга Любарская: Жаль не то слово. Я жила в соседнем, 17, и сюда ходила за сушками, при заводе был магазинчик. Построят очередную многоэтажку, причем строить садики и школы негде, увеличится нагрузка на имеющиеся. Жалко улицу... Ббоюсь следующим объектом будет ликерка...

Ирина Никонова: Ехала мимо в субботу, когда сносили... Ужаснулись! Это же беда!!!! Центр - не резиновый, сколько же можно уродовать город. Лица уже не осталось...

Что построят на месте снесенной двухэтажки – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU