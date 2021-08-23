В Воронеже "съели" дорожную "яичницу"

. Фото: СОЦСЕТИ

Яркая «яичница», которой воронежцы любовались в августе на спуске улицы Карла Маркса возле пожарной каланчи, исчезла. В мэрии Воронежа сообщили, что объект демонтировали.

- Непосредственно с «яичницей» как арт-объектом никто не боролся. Но демонтированы сами полусферы, так как установлены самовольно в месте, где этого по соображениям безопасности дорожного движения делать нельзя, - рассказали в администрации города.

Напомним, оригинальный арт-объект появился в центре Воронежа 1 августа, полусферы в «глазунью» превратил художник Максим Lastik. Горожане распостили его творение в соцсетях.