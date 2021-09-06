В Воронеже жители Шилово зовут врачей вернуться назад в их поликлинику

Поликлиника № 7, по словам жителей Шилово, сейчас практически опустела. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

В соцсетях жители микрорайона Шилово опубликовали пост о нынешнем состоянии местной поликлиники № 7. В нем они рассказали, что в трехэтажном современном здании практически не осталось врачей. Доходит до того, что как в фильме ужасов, когда люди идут по пустым коридорам, слышен только звук шагов.

Жители Шилово отмечают, что к массовому исходу врачей из поликлиники привели три причины: большие нагрузки при отсутствии перспективы увеличения количества персонала, перевод на голый оклад и постоянный прессинг со стороны бывшего руководства. В то же время у них есть определенный оптимизм: одиозный главврач ушел. Люди призывают вернуться врачей и обещают помогать отстаивать им свои права, если их вновь будут нарушать.

Напомним, скандал разразился, когда из поликлиники № 7 ушли 11 врачей (с этой цифрой не спорят и в региональном департаменте здравоохранения). Местные жители видели одной из главных причин этого поведение главного врача, не сработавшегося с подчиненными. В областном департаменте здравоохранения причины массового исхода врачей видели в проблемах с транспортом (из поликлиники трудно уехать не на личном автомобиле). Однако вскоре подтвердили, что главврач уволился. По официальным данным, по собственному желанию.